Осужденных за преступления средней тяжести могут лишить права избираться

Анастасия Иванова

Россиян, которые были осуждены за некоторые преступления средней тяжести, могут лишить права баллотироваться в депутаты и выборные органы в течение пять лет после погашения судимости, соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о возможности регионов изменять границы избирательных округов предложил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин (ЕР).

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.