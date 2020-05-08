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Осужденных за преступления средней тяжести могут лишить права избираться

Осужденных за преступления средней тяжести могут лишить права избираться
Россиян, которые были осуждены за некоторые преступления средней тяжести, могут лишить права баллотироваться в депутаты и выборные органы в течение пять лет после погашения судимости, соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о возможности регионов изменять границы избирательных округов предложил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин (ЕР).

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

# Политика
По материалам: ria.ru

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