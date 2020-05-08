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Первый этап медреформы был успешным - Минздрав

Первый этап медреформы был успешным - Минздрав
Новое руководство Минздрава заявляет, что первый этап медреформы был успешным, а во втором нужно исправить ошибки. С такой оценкой в четверг, 7 мая, выступила замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

"Мы ценим все успехи первого этапа реформы, но должны работать над тем, чтобы откорректировать некоторые ошибки", - сказала она.

Замминистра констатировала, что после внедрения Программы медгарантий большинство больниц в регионах получили сокращение финансирования.

По ее данным, в некоторых детских больницах в областных центрах уменьшение объема финансирования по сравнению с 2019 годом составляет практически от 20% до 50%. "Это повлечет увольнения большого количества медработников. Наглядно: чтобы найти 1 млн грн для бюджета больницы, нужно сократить 15 медработников", - пояснила замминистра.
Замминистра также подчеркнула, что, например, в Винницкой области сокращается объем финансирования в общем в медучреждениях третьего уровня приблизительно на 220 млн в сравнении с 2019 годом, а на горных территориях в тарифах не учтено действующее законодательство, которым предусмотрено 25% доплат всем медработникам.

"Если говорить о финансировании госпиталей инвалидов войн, это тоже существенное ограничение. Например, в Запорожском госпитале ветеранов войн на 35% сокращается финансирование по Программе медгарантий, дофинансирование требуется на уровне 8 млн грн. В Кировоградской области серьезная ситуация с многими медучреждениями, в частности областной детской больнице необходимо дофинансирование на уровне 15 млн грн",- сказала она.

При этом Микичак отметила, что есть очень успешные больницы, которые после вхождения в Программу медгарантий получают плюс около 100 млн грн финансирования.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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