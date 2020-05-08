Почти в строю. Мишустин провел совещание по видеосвязи
Сегодня, 01:00 Влада Некрасова
Премьер-министр России Михаил Мишустин, который проходит лечение из-за диагностированного коронавируса, в четверг провел по видеосвязи совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Седьмого мая председатель правительства Михаил Мишустин провел рабочее совещание по экономическим вопросам в режиме видео-конференц-связи", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в совещании приняли участие исполняющий обязанности премьера - первый зампред правительства Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
сообщало, что власти Москвы продлили действующие ограничения до 31 мая.
По материалам: ria.ru