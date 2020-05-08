Почти в строю. Мишустин провел совещание по видеосвязи

Влада Некрасова

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который проходит лечение из-за диагностированного коронавируса, в четверг провел по видеосвязи совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Седьмого мая председатель правительства Михаил Мишустин провел рабочее совещание по экономическим вопросам в режиме видео-конференц-связи", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в совещании приняли участие исполняющий обязанности премьера - первый зампред правительства Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

сообщало, что власти Москвы продлили действующие ограничения до 31 мая.