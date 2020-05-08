Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против России
7 мая спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков встретился с послами государств-членов «Большой семерки».
Как сообщает пресс-служба Рады, в ходе переговоров глава украинского парламента напомнил международным партнерам о важности сохранения антироссийских санкций в сложившихся условиях.
Кроме того, он попросил представителей G7 сделать все возможное, чтобы другие страны не отменяли санкции против РФ, игнорируя «давление со стороны Кремля» в виде оказываемой помощи в период пандемии коронавируса. Очевидно, что речь прежде всего идет об Италии, где продолжают работать российские военные специалисты.
При этом он признал, что последствия пандемии коронавируса окажутся тяжелыми для украинской экономики. А также и то, что после выхода из карантина Украине будет трудно возвращаться к устойчивому экономическому развитию.
Призывы Разумкова к сохранению санкций против России вполне стандартны для киевского руководства. Необычно другое — сами послы стран G-7 на них никак не отреагировали.
Во всяком случае, в совместном заявлении по итогам встречи, которое дипломаты опубликовали в Twitter, об этом нет ни слова. Зато содержится призыв к Киеву следовать тем курсом, который предлагает Международный валютный фонд.
Отметим, что «западные партнеры» Украины не ослабляют давления на Киев, чтобы заставить его выполнить все условия МВФ. И даже сулят за это дополнительные бонусы.
Как сообщало ИА Newstes, накануне послы стран ЕС одобрили предложение Европейской Комиссии предоставить Украине макро-финансовую помощь в размере 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Однако предоставление этого льготного кредита жестко увязано с новой кредитной программой МВФ, для осуществления которой Украина должна принять ряд важных законов.