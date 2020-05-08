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Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против России

Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против России

7 мая спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков встретился с послами государств-членов «Большой семерки».

Как сообщает пресс-служба Рады, в ходе переговоров глава украинского парламента напомнил международным партнерам о важности сохранения антироссийских санкций в сложившихся условиях.

Кроме того, он попросил представителей G7 сделать все возможное, чтобы другие страны не отменяли санкции против РФ, игнорируя «давление со стороны Кремля» в виде оказываемой помощи в период пандемии коронавируса. Очевидно, что речь прежде всего идет об Италии, где продолжают работать российские военные специалисты.

«Сегодня в условиях и пандемии, и войны, и оккупации наших территорий нам очень важно сохранять международную поддержку и санкции, которые помогают сдерживать вооруженную агрессию против нашего государства», — подчеркнул Разумков.

При этом он признал, что последствия пандемии коронавируса окажутся тяжелыми для украинской экономики. А также и то, что после выхода из карантина Украине будет трудно возвращаться к устойчивому экономическому развитию.

Призывы Разумкова к сохранению санкций против России вполне стандартны для киевского руководства. Необычно другое — сами послы стран G-7 на них никак не отреагировали.

Во всяком случае, в совместном заявлении по итогам встречи, которое дипломаты опубликовали в Twitter, об этом нет ни слова. Зато содержится призыв к Киеву следовать тем курсом, который предлагает Международный валютный фонд.

«Во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 отметили важность обеспечения новой программы МВФ и дальнейшего продвижения вперед по законодательству в поддержку реформ, которые укрепят экономику и демократию Украины», — говорится в сообщении.

Отметим, что «западные партнеры» Украины не ослабляют давления на Киев, чтобы заставить его выполнить все условия МВФ. И даже сулят за это дополнительные бонусы.

Как сообщало ИА Newstes, накануне послы стран ЕС одобрили предложение Европейской Комиссии предоставить Украине макро-финансовую помощь в размере 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Однако предоставление этого льготного кредита жестко увязано с новой кредитной программой МВФ, для осуществления которой Украина должна принять ряд важных законов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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