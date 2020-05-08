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Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы

Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
Россия и Китай пока не обсуждают возможность визита председателя КНР Си Цзиньпина на перенесенный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин посетит РФ для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что из-за пандемии коронавируса Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве и в регионах переносится. Решено также отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты.

# В мире
По материалам: ria.ru

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