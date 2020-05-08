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Познер испытал отвращение к передаче Михалкова о чипировании человечества

Познер испытал отвращение к передаче Михалкова о чипировании человечестваВладимир ПознерФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ведущий Владимир Познер поделился эмоциями от просмотра авторской программы Никиты Михалкова, посвященной коронавирусу. В передаче, показанной по каналу «Россия 24», Михалков заподозрил основателя Microsoft Билла Гейтса в намерении использовать коронавирус для чипирования человечества. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Познер сообщил о своей реакции на эти утверждения.

«Я смотрел эту программу. Не в эфире, конечно», — отметил он. Журналист объяснил, что он впервые посмотрел проект Михалкова «Бесогон ТВ». Это произошло после того, как он услышал со стороны, что режиссер «блажит» по поводу пандемии коронавируса.

Познер заметил, что при просмотре испытал отвращение. По его словам, в заявлениях Михалкова было «колоссально много лжи». «Причем, надо отдать ему должное, это сделано очень профессионально», — добавил телеведущий.

Журналист считает, что Михалков не верит в ту конспирологию, о которой говорилось в передаче. «У него есть цель совершенно определенная. Это совсем другой человек. Это он не просто высказывает здесь свое мнение. Это работа такая стратегическая, даже я бы сказал», — полагает Познер.

1 мая Михалков в выпуске под названием «У кого в кармане государство?» утверждал о планах Билла Гейтса использовать коронавирус, чтобы в дальнейшем чипировать население планеты. Программу показывали на телеканале «Россия 24». Повтор передачи позже был снят с эфира. Михалков назвал это цензурой и констатировал, что «правда никому не нужна».

Ту же конспирологическую теорию о плане Гейтса развили в передаче «Человек и закон» Алексея Пиманова. В сюжете «Троянский конь мировой пандемии», вышедшем в эфир 24 апреля, говорилось, что Гейтс с помощью прививок помогает сокращать население планеты, а конечной целью является заключение человечества в «цифровое рабство».

6 мая Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком. В списке выпуски передач Михалкова и Пиманова не фигурируют.

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По материалам: lenta.ru

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