Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа

Анастасия Иванова

Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) поддержали предложение ЦИК провести президентские выборы в стране 9 августа, передает Sputnik Беларусь.

В пятницу Палата представителей провела внеочередное заседание, где рассмотрела вопрос о назначении даты выборов главы государства. В качестве оптимальной даты глава ЦИК Лидия Ермошина предложила 9 августа.

"Парламент назначил президентские выборы на 9 августа", - говорится в сообщении агентства.

Белоруссии в 2020 году, крайний срок – 30 августа. В Центризбиркоме ранее отмечали, что основанием для переноса электоральной кампании на фоне пандемии COVID-19 может стать введение в стране режима ЧП, но с учетом нынешний ситуации это не произойдет.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко гарантировал, что очередные выборы в стране пройдут "абсолютно честно и порядочно". При этом он заявлял, что не держится "посиневшими пальцами" за президентское кресло, но намерен предлагать белорусам свою кандидатуру на высший государственный пост, пока она не будет отвергнута.

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