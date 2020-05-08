Принц Гарри и Меган Маркл снимают дом у актера Тайлера Перри

Влада Некрасова

Недавно супружеская пара перебралась из промозглого Лондона в теплый Лос-Анджелес и пока живет в арендованном особняке. Известно, что жилье принадлежит продюсеру и актеру Тайлеру Перри.

Дом, в котором поселились принц Гарри и Меган Маркл, стоит около 18 миллионов долларов. Аренда же, по некоторым данным, стоит 20-40 тысяч долларов в месяц.

Роскошный особняк построен в тосканском стиле, в нем восемь спален и 12 ванных комнат. Вилла расположена на вершине холма в охраняемом комплексе Beverly Ridge Estates.

К слову, именно тут, в атмосфере уюта и роскоши, пара отметила первый день рождения своего сына Арчи.

Судя по всему, паре нравится их новое семейное гнездышко.

Гарри и его жена не хотели афишировать место, в котором поселятся после переезда из Канады. Поэтому очень тщательно подошли к выбору локации.





«Их команда помогла им выбрать место в Лос-Анджелесе. В Беверли-Ридж есть свои собственные охраняемые ворота, а в собственности Тайлера есть дополнительные ворота, за которыми следит их служба безопасности. Беверли-Ридж — отличное место, чтобы остаться незамеченным. Их соседи — это в основном богатые бизнесмены, а не сплетники из мира шоу-бизнеса. Безусловно, это потрясающее место, это один из самых красивых и желанных районов Лос-Анджелеса. В Беверли-Ридж всего 14 домов, но это очень престижное место», — заявил инсайдер.

Вероятно, Меган и Перри могла познакомить телеведущая Опра Уинфри. В данный момент принц Гарри и его жена работают над документальным сериалом совместно со звездой ТВ. Уинфри же в свою очередь является крестной сына Перри.

Тайлер построил дом с нуля, взяв землю за 4,3 миллиона долларов 16 лет назад. В 2018 году продюсер продал один из своих домов в Беверли-Хиллз рэперу Фарреллу Уильямсу за 15,6 миллиона.

Фото: Legion-Media, Getty Images

