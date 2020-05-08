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Продюсер «Левиафана» анонсировал исторический сериал о завезенных в СССР геях

Продюсер «Левиафана» анонсировал исторический сериал о завезенных в СССР геяхАлександр РоднянскийФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинско-российский режиссер, продюсер Александр Роднянский анонсировал исторический сериал «Красная радуга» о немецких гей-активистах, по ошибке завезенных ЦК КПСС в Советский Союз. О новом проекте он рассказал в Instagram в пятницу, 8 мая.

«В 1978 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно принял за коммунистов зажигательно выступавших на митинге молодых людей и пригласил в СССР группу немецких гей-активистов», — написал Роднянский.

По его словам, права на сюжет были приобретены у участников реальных событий, в частности у переводчицы, сопровождавшей иностранную делегацию. «Ее задача была особо сложна — нельзя было допустить, чтобы высокому начальству стало известно о досадной ошибке товарища Капитонова», — добавил Роднянский.

Он сравнил грядущий сериал с такими зарубежными проектами, как «Дрянь» и «Шучу». Сроки выхода проекта пока не уточняются.

Александр Роднянский выступил продюсером таких фильмов, как «Дылда», «Левиафан» и «Нелюбовь».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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