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Проект России на Венецианской архитектурной биеннале переходит в онлайн

Проект России на Венецианской архитектурной биеннале переходит в онлайн
Россия полностью переносит в онлайн-режим свой проект павильона на Венецианской архитектурной биеннале 2020 года, сообщает в пятницу пресс-служба организаторов.

Ранее стало известно, что открытие Венецианской архитектурной биеннале, которое должно было пройти 23 мая, перенесено на более поздний срок из-за коронавируса.

"Проект павильона Российской Федерации на Венецианской архитектурной биеннале 2020 года полностью переходит в онлайн-режим, объявила в пятницу комиссар павильона Тереза Иароччи Мавика. Такое решение было принято министерством культуры РФ совместно с международным художественным советом. Его полностью поддерживает комиссар, а также куратор проекта Open?, архитектор и основатель бюро 2050+ Ипполито Пестеллини Лапарелли, и оператор павильона, Анастасия Карнеева из компании Smart Art", – сказано в сообщении.


По словам организаторов, перенос биеннале из-за пандемии коронавируса заставил всерьез задуматься об экономическом, социальном и экологическом значении масштабных культурных событий, а молодые художники и культурные активисты, которым было предложено поработать в павильоне, оказались в неопределенной ситуации – переход в онлайн позволит им реализовать свои идеи.


"Пандемия коронавируса заставила нас задуматься об истинной роли культурных институций, потребовала полностью переосмыслить всю систему крупных культурных событий. Но сейчас самый главный вопрос – об ответственности перед специалистами, которые по нашему приглашению работают над реконструкцией и программой павильона", – сказала Тереза Иароччи Мавика, слова которой привели в пресс-службе.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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