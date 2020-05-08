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Промышленные предприятия Подмосковья возобновят работу с 12 мая

Промышленные предприятия Подмосковья возобновят работу с 12 маяФото: Министерство энергетики Московской области

Промышленные предприятия на территории Подмосковья смогут возобновить работу с 12 мая, соответствующий документ подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

В документе подчеркивается, что предприятия должны функционировать в соответствии со стандартом работы во время пандемии коронавируса. Уведомление о готовности предприятия к работе направляется в областное министерство инвестиций, промышленности и науки.

Также после 12 мая в регионе смогут открыться торговые объекты, реализующие товары для сада, строительные и отделочные материалы. Также возобновляется работа строительных работ.

Накануне Воробьев распорядился о продлении режима самоизоляции до 31 мая. По-прежнему будут закрыты рестораны, бани, салоны красоты. Кроме того, с 12 мая жители области должны носить маски в магазинах и транспорте.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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