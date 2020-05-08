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Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Путин напомнил о сговоре Польши с ГитлеромВладимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Андрею Кондрашову, пишет ТАСС.

Путин вновь обратил внимание на заключение соглашения между Великобританией, Францией и Италией с Гитлером, которое в советской и российской историографии принято называть Мюнхенским сговором. Представители польского государства перед переговорами в Мюнхене напрямую вступили в контакт с Гитлером, договорившись об аннексии Тешинской области Чехословакии, отметил российский лидер.

«Даже по дням расписали. Гитлер говорит: "Только не заходите в Чехословакию в один день с нами, на следующий день". Ну, это прямой сговор», — добавил президент.

Путин не впервые поднимает тему предвоенной политики европейских государств. Об этом он неоднократно высказывался в декабре прошлого года, в частности, упомянув деятельность Юзефа Липского, который в бытность послом Польши в Германском рейхе одобрительно высказался об идее Гитлера выслать евреев из Старого света в Африку. В одном из выступлений президент назвал Липского сволочью и антисемитской свиньей. Из-за заявлений главы государства между Москвой и Варшавой возник дипломатический скандал, который сник только к концу января.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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