Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ход борьбы с распространением коронавируса, а также свои контакты в последние дни с зарубежными лидерами, совещание прошло в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались текущие вопросы социально-экономической ситуации в стране", - сказал Песков, отметив, что "поднималась тема борьбы с коронавирусом".

"Владимир Путин детально проинформировал участников совещания о своих многочисленных телефонных контактах с зарубежными лидерами, которые состоялись в последние несколько дней", - сообщил пресс-секретарь.

Президент также поздравил участников совещания с наступающим Днем Победы.