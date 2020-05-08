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Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной угрозы

Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной угрозы
Президент РФ Владимир Путин пожелал Австрии успешного преодоления общей новой угрозы распространения коронавируса: поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна.

"Хочу пожелать дружественному народу Австрии благополучия, мира и процветания. И конечно, успешного преодоления нашей общей новой угрозы распространения коронавирусной инфекции. Мы все боремся с этой эпидемией, и поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна", - сказал Путин в видеообращении к австрийскому народу, кадры которого показали на ТВ Австрии.

Завершил свое обращение президент РФ на немецком языке, поблагодарив за внимание.


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# В мире
По материалам: ria.ru

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