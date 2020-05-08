Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

Лидия Мартынова

Кроме того, главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Была подчеркнута особая значимость этого юбилея для народов двух стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.