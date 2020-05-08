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Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
Президент России #icon-graphic[i][/i]Проголосовали:41668714 марта, 10:09

Кроме того, главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Была подчеркнута особая значимость этого юбилея для народов двух стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.


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# Политика
По материалам: ria.ru

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