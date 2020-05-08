Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпинем

Алексей Вольцев

Председатель КНР Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Известно, что беседа состоялась вечером в пятницу. Си Цзиньпин поздравил российского лидера и народы России с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Лидеры также обменялись мнениями по ситуации с коронавирусом, в частности, Пекин выразил уверенность, что Москва справится с пандемией, но при этом продолжит оказывать при необходимости помощь.

сообщило, что Путин поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель с юбилеем Победы во Второй мировой войне.