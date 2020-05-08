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Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую войну

Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую войнуВладимир ПутинФото: Пресс-служба Президента РФ

У России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир».

По словам главы государства, нет оправдания тем, кто пытается переписать историю и возложить вину за войну нас СССР, который потерял в ней 27 миллионов граждан.

В том же интервью Путин отметил, что умение россиян не жалеть себя — характерная черта народа. «Перед моими глазами стоят такие примеры, как героическое поведение наших военнослужащих в Афганистане, как подвиг десантников Псковской дивизии. (...) Поэтому я думаю, что это на самом деле в крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства», — сказал он.

Накануне Министерство обороны США опубликовало презентацию об истории Второй мировой под названием «День Победы в Европе: время празднования, размышления». В частности, в американской версии истории упоминается о вторжении СССР в Польшу в 1939 году.

Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. При этом Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой. 22 сентября 1939 года в Бресте по случаю передачи города советской стороне прошел торжественный парад частей Красной армии и вермахта. 28 сентября 1939 года Германия и СССР заключили Договор о дружбе и границе, завершив тем самым территориальный раздел Польши.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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