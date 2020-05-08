Rammstein объявили об отмене европейского тура из-за коронавируса

Алексей Вольцев

Немецкая рок-группа Rammstein объявила об отмене европейского тура из-за коронавируса, говорится в сообщении группы.

"В силу местных запретов на проведение мероприятий в связи с COVID-19, что теперь затрагивает почти все запланированные концерты, стадионный тур группы 2020 года в Европе, к сожалению, не может состояться", - сообщила группа в пресс-релизе.

Участники коллектива добавили, что изучают вопрос, как провести отмененные концерты, и обещают оперативно об этом сообщить. Все билеты до этого остаются действительными, отмечается в сообщении.