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Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса

Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавирусаФото: Владимир Песня / РИА Новости

Многие россияне благодаря ограничениям, введенным для сдерживания распространения коронавируса, осознали, что они действительно могут работать удаленно. Полученное гражданами преимущество раскрыл в интервью «Ленте.ру» старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.

«Начали резко развиваться механизмы, программное обеспечение, информационные системы, позволяющие делать это. И это положительный фактор — в результате мы будем меньше терять времени на поездки в офис и сможем более конструктивно выстраивать рабочий процесс», — объяснил он.

Ученый полагает, что люди начнут понимать важность семьи и негатив, который несет одиночество. «Если ты останешься один в такой ситуации, то становишься особенно уязвим», — указал Кононов. По его словам, нынешние обстоятельства выведут межличностные отношения на другой уровень.

«А каждый отдельный человек в свою очередь будет более четко осознавать свою степень подготовленности к жизненным рискам, свою конкурентоспособность», — заключил Кононов.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский ранее называл полезным такое качество россиян, как послушность. Также им присуща недисциплинированность, однако это «не такое уж плохое» качество, полагает вирусолог.

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# Россия
По материалам: lenta.ru

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