Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Режим ограничений в регионах продлен до 31 мая

Режим ограничений в регионах продлен до 31 мая

Власти некоторых регионов решили продлить режим самоизоляции до конца месяца из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пишет Интерфакс.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что самоизоляция сохранится до 31 мая. Он отметил, что не может дать разрешение на начало работ всех организаций и предприятий, поэтому все действия будут проходить в режиме ограничений.

В Калужской области также продлена система до конца месяца. Накануне такое распоряжение подписал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша. Продлено ограничение на открытие ресторанов, кафе,торгово-развлекательных центров и других организаций.

Строгий масочный режим также продлен до конца мая.

Власти Владимирской области с 8 мая ввели ограничения в двух населенных пунктах Гусь-Хрустального района - Мезиновском и Золотково.  Въезд или выезд граждан из этих поселков будет проходить только при наличии документов через специальный оборудованный контрольно-пропускной пункт и обязательную термометрию.

Для тех, кто не имеет местную регистрацию въезд будет запрещен.

Администрация Костромской области продлила ограничение на работу всего общепита, гостиниц, торговых центров до 1 июня.

На брифинге принято решение, что с 12 мая начнут работать большинство предприятий, с условием соблюдать санитарные нормы и рекомендации роспотребнадзора.

Также начнут открываться магазины, которые имеют отдельный вход с улицы.
Напомним, что в Костромской области введен обязательный масочный режим. Покупатели должны быть в масках и заходить поочереди.

Еще костромичам разрешено гулять с детьми, при этом важно соблюдать дистанцию в 2 метра, и заниматься физкультурой - с дистанцией 5 метров.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Марина Федункив: «Хотелось бы стать хорошей мамой»
Марина Федункив: «Хотелось бы стать хорошей мамой»
Число погибших с коронавирусом в Москве превысило 1 тысячу
Число погибших с коронавирусом в Москве превысило 1 тысячу
"Волонтерская Рота" поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы
"Волонтерская Рота" поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны
Российский блогер-гей рассказал об угрозах от создателя «Мужского государства»
Российский блогер-гей рассказал об угрозах от создателя «Мужского
Названо возможное оружие Китая в новой борьбе с США
Названо возможное оружие Китая в новой борьбе с США
В ЕК опасаются, что экономические последствия COVID-19 подорвут еврозону
В ЕК опасаются, что экономические последствия COVID-19 подорвут
Китай предрек скорую победу над коронавирусом в России
Китай предрек скорую победу над коронавирусом в России
Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
В США одобрили тест на коронавирус по слюне
В США одобрили тест на коронавирус по слюне
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19
Джонсон позвал Путина на видеосаммит по вакцине от коронавируса
Джонсон позвал Путина на видеосаммит по вакцине от коронавируса
Астролог из «Давай поженимся!» рассказала о влиянии пандемии на общество
Астролог из «Давай поженимся!» рассказала о влиянии пандемии на

Топ на сегодня

Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
СМИ: Трамп рассказал о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ
СМИ: Трамп рассказал о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар по Москве
Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар
Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех недель
Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех

Еще по теме

В Подмосковье задумали продлить режим самоизоляции
Масочный режим введен в 13 российских регионах
Режим ЧП в Турции могут продлить еще на три месяца
В Карелии продлили режим самоизоляции