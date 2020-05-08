Режим ограничений в регионах продлен до 31 мая
Власти некоторых регионов решили продлить режим самоизоляции до конца месяца из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пишет Интерфакс.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что самоизоляция сохранится до 31 мая. Он отметил, что не может дать разрешение на начало работ всех организаций и предприятий, поэтому все действия будут проходить в режиме ограничений.
В Калужской области также продлена система до конца месяца. Накануне такое распоряжение подписал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша. Продлено ограничение на открытие ресторанов, кафе,торгово-развлекательных центров и других организаций.
Строгий масочный режим также продлен до конца мая.
Власти Владимирской области с 8 мая ввели ограничения в двух населенных пунктах Гусь-Хрустального района - Мезиновском и Золотково. Въезд или выезд граждан из этих поселков будет проходить только при наличии документов через специальный оборудованный контрольно-пропускной пункт и обязательную термометрию.
Для тех, кто не имеет местную регистрацию въезд будет запрещен.
Администрация Костромской области продлила ограничение на работу всего общепита, гостиниц, торговых центров до 1 июня.
На брифинге принято решение, что с 12 мая начнут работать большинство предприятий, с условием соблюдать санитарные нормы и рекомендации роспотребнадзора.
Также начнут открываться магазины, которые имеют отдельный вход с улицы.
Напомним, что в Костромской области введен обязательный масочный режим. Покупатели должны быть в масках и заходить поочереди.
Еще костромичам разрешено гулять с детьми, при этом важно соблюдать дистанцию в 2 метра, и заниматься физкультурой - с дистанцией 5 метров.