Режим ограничений в регионах продлен до 31 мая

Вадим Карасев

Власти некоторых регионов решили продлить режим самоизоляции до конца месяца из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пишет Интерфакс.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что самоизоляция сохранится до 31 мая. Он отметил, что не может дать разрешение на начало работ всех организаций и предприятий, поэтому все действия будут проходить в режиме ограничений.

В Калужской области также продлена система до конца месяца. Накануне такое распоряжение подписал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша. Продлено ограничение на открытие ресторанов, кафе,торгово-развлекательных центров и других организаций.

Строгий масочный режим также продлен до конца мая.

Власти Владимирской области с 8 мая ввели ограничения в двух населенных пунктах Гусь-Хрустального района - Мезиновском и Золотково. Въезд или выезд граждан из этих поселков будет проходить только при наличии документов через специальный оборудованный контрольно-пропускной пункт и обязательную термометрию.

Для тех, кто не имеет местную регистрацию въезд будет запрещен.

Администрация Костромской области продлила ограничение на работу всего общепита, гостиниц, торговых центров до 1 июня.

На брифинге принято решение, что с 12 мая начнут работать большинство предприятий, с условием соблюдать санитарные нормы и рекомендации роспотребнадзора.

Также начнут открываться магазины, которые имеют отдельный вход с улицы.

Напомним, что в Костромской области введен обязательный масочный режим. Покупатели должны быть в масках и заходить поочереди.

Еще костромичам разрешено гулять с детьми, при этом важно соблюдать дистанцию в 2 метра, и заниматься физкультурой - с дистанцией 5 метров.