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Режим самоизоляции в Подмосковье продлили

Режим самоизоляции в Подмосковье продлилиФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 31 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно документу, цифровые пропуска, действующие до 11 мая, будут действительны и после этой даты. Кроме того, по-прежнему будут закрыты рестораны, бани, салоны красоты, а также запрещено проведение массовых мероприятий. Работа каршеринга также будет приостановлена.

С 12 мая в регионе вводится «масочный режим». До этого дня гражданам рекомендуется носить маски или респираторы во время пребывания в общественных местах, после — мера становится обязательной. За отсутствие маски жителям Московской области грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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