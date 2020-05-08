Режим самоизоляции в Подмосковье продлили

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 31 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно документу, цифровые пропуска, действующие до 11 мая, будут действительны и после этой даты. Кроме того, по-прежнему будут закрыты рестораны, бани, салоны красоты, а также запрещено проведение массовых мероприятий. Работа каршеринга также будет приостановлена.

С 12 мая в регионе вводится «масочный режим». До этого дня гражданам рекомендуется носить маски или респираторы во время пребывания в общественных местах, после — мера становится обязательной. За отсутствие маски жителям Московской области грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.