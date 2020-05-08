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Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Роспотребнадзор сообщил, что коронавирусная инфекция COVID-19 почти не представляет опасности при температуре окружающего воздуха выше 30 градусов – он разрушается на солнечном свете и при низком уровне влажности.

Как оказалось, вирус не способен жить в системах вентиляции и кондиционерах. Кроме того, при температуре около 70 градусов он полностью дезактивируется.

"Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов. Его разрушению также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности", – говорится на сайте Информационного центра по борьбе с COVID-19.

В то же время у агента было найдено опасное свойство сохраняться в тканях тел погибших. Тем россиянам, у которых от последствий COVID-19 скончались близкие, следует избегать прямых тактильных контактов с их телами.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За прошедший день выздоровели 2805 человек (всего – 26 608), зафиксировано 98 летальных исходов (за всю историю наблюдения – 1723).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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