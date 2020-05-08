Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Россиянам посоветовали иметь при себе документы на жилье в период самоизоляции

Россиянам посоветовали иметь при себе документы на жилье в период самоизоляции

Россиянам посоветовали иметь при себе документы на жилье в период самоизоляции

Если адрес регистрации и фактического проживания не совпадают, при себе необходимо иметь договор купли-продажи или найма жилого помещения.

Специалистами Судебно-экспертной палаты (СЭП) РФ подготовлены рекомендации, в соответствии с которыми гражданам, проживающим не по месту регистрации, при себе стоит иметь правоустанавливающие документы на недвижимость (договор купли-продажи, договор найма).

Как отметили в пресс-службе ведомства, законом “не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать” место своего проживания, однако для избежания проведения дополнительных проверок, документы целесообразно иметь при себе.

Также памятка от СЭП содержит информацию о том, какие документы нужно взять с собой при выходе на улицу, как обезопасить себя и своих близких от действий мошенников в период действия ограничительных мер, а также как правильно вести себя при возникновении конфликтной ситуации с сотрудниками Росгвардии или полиции.

Авторы рекомендаций напоминают, что в условиях установленного режима повышенной готовности граждане обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность и предъявлять его по первому требованию сотрудников уполномоченных органов. В случае отказа сотрудники полиции имеют право произвести задержание до выяснения личности.

Отдельно в СЭП подчеркнули, что до настоящего времени ни один нормативно-правовой документ, устанавливающий ограничительные меры в период пандемии коронавирусной инфекции не признан незаконным, поэтому законных оснований для невыполнения требований режима повышенной готовности в России нет, сообщает ТАСС.

Читайте также: Снизился процент россиян, поддерживающих самоизоляцию
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Руперт Гринт впервые стал отцом
Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Руперт Гринт впервые стал отцом
Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
Архивные истории: материалы о войне, подготовленные авторами Ruposters
Архивные истории: материалы о войне, подготовленные авторами Ruposters
Лунный день сегодня 8 мая 2020 года
Лунный день сегодня 8 мая 2020 года
Россияне стали меньше работать из-за коронавируса
Россияне стали меньше работать из-за коронавируса
Трамп отказался верить в желание Китая намеренно заразить коронавирусом
Трамп отказался верить в желание Китая намеренно заразить
«Академик Черский» изучает недостроенный участок «Северного потока — 2»
«Академик Черский» изучает недостроенный участок «Северного потока —
Как снимали «Месяц май»
Как снимали «Месяц май»
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
Все ради любимой. Джиган пытается наладить общение с женой через ее родню
Все ради любимой. Джиган пытается наладить общение с женой через ее
Промышленные предприятия Подмосковья возобновят работу с 12 мая
Промышленные предприятия Подмосковья возобновят работу с 12 мая

Топ на сегодня

Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян
Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса
В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев
В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев

Еще по теме

Сделать договор дарения самим просто!
Названы документы, которые москвичам придется носить с собой на время карантина
Избиратель может голосовать на любом участке
Как правильно приватизировать квартиру. Необходимые документы