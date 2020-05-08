Россиянам посоветовали иметь при себе документы на жилье в период самоизоляции

Вадим Карасев

Если адрес регистрации и фактического проживания не совпадают, при себе необходимо иметь договор купли-продажи или найма жилого помещения.

Специалистами Судебно-экспертной палаты (СЭП) РФ подготовлены рекомендации, в соответствии с которыми гражданам, проживающим не по месту регистрации, при себе стоит иметь правоустанавливающие документы на недвижимость (договор купли-продажи, договор найма).

Как отметили в пресс-службе ведомства, законом “не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать” место своего проживания, однако для избежания проведения дополнительных проверок, документы целесообразно иметь при себе.

Также памятка от СЭП содержит информацию о том, какие документы нужно взять с собой при выходе на улицу, как обезопасить себя и своих близких от действий мошенников в период действия ограничительных мер, а также как правильно вести себя при возникновении конфликтной ситуации с сотрудниками Росгвардии или полиции.

Авторы рекомендаций напоминают, что в условиях установленного режима повышенной готовности граждане обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность и предъявлять его по первому требованию сотрудников уполномоченных органов. В случае отказа сотрудники полиции имеют право произвести задержание до выяснения личности.

Отдельно в СЭП подчеркнули, что до настоящего времени ни один нормативно-правовой документ, устанавливающий ограничительные меры в период пандемии коронавирусной инфекции не признан незаконным, поэтому законных оснований для невыполнения требований режима повышенной готовности в России нет, сообщает ТАСС.

Читайте также: Снизился процент россиян, поддерживающих самоизоляцию