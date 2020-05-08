Россиянам предложили способы широко отпраздновать День Победы

Вадим Карасев

Фото: «Одноклассники»

Российская социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запустила праздничные рамки на аватар, маски в стиле времен Великой Отечественной войны и другие проекты ко Дню Победы. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, 9 мая все пользователи социальной сети смогут украсить фотографию профиля специальными рамками в честь 75-летия Победы. Также пользователи ОК с помощью архивных фотографий ВДНХ и технологий дополненной реальности смогут виртуально перенестись в старую Москву 1940-х годов. В приложении OK Live появятся пять виртуальных масок (пехотинца, танкиста, солдата и командира) от ВДНХ и «Московских сезонов»: пользователи смогут выйти в них в прямой эфир.

В соцсети по 9 мая проходит конкурс на лучшее исполнение песни Марка Бернеса «Темная ночь» в режиме «караоке» OK Live. Записи стримов восьми лучших пользователей будут показаны во время концерта «Белые Журавли. Квартирник в День Победы» и попадут на один экран с музыкантом Евгением Маргулисом. Еще 15 исполнителей, которых выделит жюри конкурса, получат сувениры от НТВ и «Одноклассников».

В ОК также появилась первая полноценная игра от СМИ — «Известия» разработали специальный стикерпак iz.ru с лозунгами времен Великой Отечественной войны и игру «Выезжайте на парад!» Игрокам предстоит пройти 75 уровней, которые соответствуют годам проведения парадов победы с 1945 по 2019-й, и освобождать место для проезда военной техники на параде, переставляя элементы.

Для любителей кино в «Одноклассниках» пройдет онлайн-марафон фильмов от телеканала «365 дней ТВ» хронометражем более 14 часов. Пользователям ОК также будет предложено поучаствовать в викторинах про Великую Отечественную войну.

Еще один проект от ОК — «Детская книга войны», в котором молодые призеры конкурса чтецов от фонда «Живая классика» прочтут дневники детей-очевидцев ВОВ. В «Одноклассниках» также запущен проект #75словПобеды от канала «Культура.РФ», в рамках которого публикуются видео от сотрудников библиотек по всей стране, читающих отрывки из произведений о Великой Отечественной войне.