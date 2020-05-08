Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне стали меньше работать из-за коронавируса

Россияне стали меньше работать из-за коронавирусаФото: АГН «Москва»

Почти половина (45 процентов) россиян стали меньше работать с наступлением пандемии коронавируса: объем их работы сократился. Об этом свидетельствуют данные исследования Kelly Services и «Авито Работа». Копия документа имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 22 процента респондентов объявили, что нагрузка не изменилась, у 7 процентов — возросла, а оставшиеся 25 процентов не смогли однозначно оценить изменение рабочей нагрузки. У большинства участников опроса (68 процентов) снизились доходы, это касается сотрудников сферы туризма, спортивных клубов, салонов красоты и других. Опрос проводился среди 66 тысяч человек из восьми федеральных округов, больше трети (38 процентов) — жители городов-миллионников и крупных региональных центров.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что по итогам текущего года падение ВВП России составит около 5 процентов. Число безработных в стране может вырасти с 2,5 до 8 миллионов человек, считает он.

За последние сутки в России выявлено более 10 тысяч случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии зафиксировано 187 859 заболевших, 1723 человека умерли.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Руперт Гринт впервые стал отцом
Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Руперт Гринт впервые стал отцом
Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
Архивные истории: материалы о войне, подготовленные авторами Ruposters
Архивные истории: материалы о войне, подготовленные авторами Ruposters
Лунный день сегодня 8 мая 2020 года
Лунный день сегодня 8 мая 2020 года
Россияне стали меньше работать из-за коронавируса
Россияне стали меньше работать из-за коронавируса
Трамп отказался верить в желание Китая намеренно заразить коронавирусом
Трамп отказался верить в желание Китая намеренно заразить
«Академик Черский» изучает недостроенный участок «Северного потока — 2»
«Академик Черский» изучает недостроенный участок «Северного потока —
Как снимали «Месяц май»
Как снимали «Месяц май»
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
Все ради любимой. Джиган пытается наладить общение с женой через ее родню
Все ради любимой. Джиган пытается наладить общение с женой через ее
Промышленные предприятия Подмосковья возобновят работу с 12 мая
Промышленные предприятия Подмосковья возобновят работу с 12 мая

Топ на сегодня

Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян
Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса
В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев
В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев

Еще по теме

Россияне оценили экономическую ситуацию в стране
Определена глубина падения российской экономики из-за коронавируса
Почти половина россиян временно перестали работать
Треть россиян приготовилась к ухудшению материального положения