Российские суды вернутся к обычному режиму работы после 11 мая

Вадим Карасев

После длительного нерабочего периода из-за пандемии COVID-19 российские суды приступят к работе в прежнем режиме после 11 мая. Исключению будут подлежать те работники, у которых был обнаружен коронавирус или выявлены контакты с другими зараженными.

Ожидаемо, что соблюдение установленных мер безопасности и использования средств индивидуальной защиты, сохранится.

Сообщается, что в соответствии с оповещением генерального директора судебного департамента при Верховном суде Александра Гусева, с 12 мая “предлагается осуществлять деятельность судов и органов судебного департамента в полном объеме”.

По словам президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко, многие практикующие юристы и адвокаты ждали возобновления трудовой деятельности, однако остается много вопросов в части организации социального дистанцирования участников судебных процессов.

С таким мнением согласна и адвокат Марина Ярош. Она считает, что возобновление судебной деятельности в полном объеме может противоречить ограничениям и рекомендациям, которые введены в регионах. В тех помещениях, в которых проводятся судебные заседания, зачастую невозможно обеспечить установленные меры безопасности.

Как отмечает Коммерсантъ, ограничения в судах было установлено на основании решения председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и председателя Совета судей России Виктора Момотова.

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