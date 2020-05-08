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Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай

Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
Предварительные планы по официальному визиту президента России Владимира Путина в Китай в начале осени все еще в силе, с повестки дня они пока не сняты, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.

"Как вы знаете, по графику намечено в 20-х числах июля проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС в Санкт-Петербурге, а на начало осени мы в самом предварительном порядке с нашими китайскими партнерами обсуждали возможность проведения официального визита нашего главы государства в Китай, все это пока в силе, с повестки дня не снимается, ну а насколько удастся реализовать, это мы пока сказать не можем", - заявил посол.

# Политика
По материалам: ria.ru

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