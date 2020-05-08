Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российским студентам снова продлили дистанционное обучение

Российским студентам снова продлили дистанционное обучение

Российским студентам снова продлили дистанционное обучениеФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минобрнауки России снова продлило дистанционное обучение во всех вузах после 12 мая. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в дистанционном формате до 31 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ научных и образовательных организаций <…> временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение обучающимися указанных организаций (за исключением проживания в общежитиях данных организаций) до издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления», — отмечается в приказе.

Образовательные программы призвали продолжить с применением дистанционных технологий. Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки, порекомендовали установить такой же режим работы.

Ранее в Москве официально объявили, что занятия в школах столицы в этом учебном году не будут возобновлены. Тем не менее для учащихся 9-11 классов учебный год еще не завершен, они продолжат обучение в формате обязательной подготовки к государственным экзаменам.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости переноса Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за эпидемии коронавируса. По словам чиновника, экзамены, возможно, будут перенесены на август или сентябрь.

29 апреля стало известно, что студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном режиме до 11 мая.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Rammstein объявили об отмене европейского тура из-за коронавируса
Rammstein объявили об отмене европейского тура из-за коронавируса
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры
Американские компании продолжили расти вопреки всему
Американские компании продолжили расти вопреки всему
Российским студентам снова продлили дистанционное обучение
Российским студентам снова продлили дистанционное обучение
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
Бывший солист «Руки вверх» Алексей Потехин вновь стал отцом
Бывший солист «Руки вверх» Алексей Потехин вновь стал отцом
В Латвии осквернили памятник советским лётчикам, бомбившим в 41-м Берлин
В Латвии осквернили памятник советским лётчикам, бомбившим в 41-м
Продюсер «Левиафана» анонсировал исторический сериал о завезенных в СССР геях
Продюсер «Левиафана» анонсировал исторический сериал о завезенных в
Джейк Джилленхол дал редкое интервью и признался, что главное для него сейчас — стать отцом
Джейк Джилленхол дал редкое интервью и признался, что главное для
Саакашвили предложил устроить на Украине «майданчик против воров»
Саакашвили предложил устроить на Украине «майданчик против воров»
Мурашко оценил ситуацию с местами в больницах для больных коронавирусом
Мурашко оценил ситуацию с местами в больницах для больных
Марина Федункив: «Хотелось бы стать хорошей мамой»
Марина Федункив: «Хотелось бы стать хорошей мамой»

Топ на сегодня

Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар по Москве
Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар
Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех недель
Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против России
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против
Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками

Еще по теме

Минобрнауки рекомендовало российским вузам организовать дистанционное обучение
В Госдуме оценили идею перевести вузы на дистанционное обучение
Наталья Бочарова назначена замминистром науки и высшего образования РФ
Минобрнауки РФ сформируют до конца года — Котюков