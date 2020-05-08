Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Росстат рассказал об инфляции в России

Росстат рассказал об инфляции в РоссииФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1 процента по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Росстат.

По оценке, годовая инфляция в марте составила 2,5 процента, в феврале — 2,3 процента, в январе — 2,4 процента.

Продовольственные товары в апреле подорожали на 1,7 процента по сравнению с мартом 2020 года. Цены на непродовольственные товары в апреле выросли на 0,4 процента.

Росстат заметил рост цен на плодоовощную продукцию. Так, в ведомстве подсчитали, что лимоны подорожали в 2,5 раза, лук репчатый — вдвое, чеснок — на четверть. Также отмечается рост цен на капусту, морковь, картофель и свеклу при одновременном удешевлении огурцов и помидоров.

Банк России объяснил, что нынешний рост цен связан с ослаблением курса рубля, а также с желанием населения закупиться продуктами длительного хранения впрок из-за коронавируса. По прогнозам ЦБ, годовая инфляция в России в 2020 году составит 3,8–4,8 процента.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что применять концепцию «вертолетных денег» могут страны, чьи валюты являются резервными, то есть США и государства Евросоюза. Для них такая мера не грозит всплеском инфляции, поскольку денежная масса увеличится незначительно. Для России, указал он, в приоритете остается помощь бизнесу в сохранении работников и гражданам для оплаты первоочередных расходов.

Похожего мнения придерживается и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая предупредила о резком всплеске инфляции в случае раздачи большого количества денег.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом
Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом
Собянин заявил о необходимости ужесточить правила передвижения по Москве
Собянин заявил о необходимости ужесточить правила передвижения по
Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар по Москве
Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар
Росстат рассказал об инфляции в России
Росстат рассказал об инфляции в России
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Дуров назвал семь причин отказаться от переезда в Кремниевую долину
Дуров назвал семь причин отказаться от переезда в Кремниевую долину
На площадке ЭИСИ прошла онлайн-конференция "Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду"
На площадке ЭИСИ прошла онлайн-конференция "Неотъемлемая победа. Надо
Наталья Водянова, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук и другие на благотворительном онлайн-мероприятии
Наталья Водянова, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук и другие на
МВФ предложил Украине новую краткосрочную кредитную программу
МВФ предложил Украине новую краткосрочную кредитную программу
Что смотреть онлайн 8 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 8 мая. Расписание трансляций
Почти в строю. Мишустин провел совещание по видеосвязи
Почти в строю. Мишустин провел совещание по видеосвязи
Трамп рассказал о согласии Путина принять аппараты ИВЛ
Трамп рассказал о согласии Путина принять аппараты ИВЛ

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Инфляция в РФ держится на уровне 0,1% четвертую неделю подряд
Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,1%
Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,1%
Инфляция в РФ держится на уровне 0,1% пятую неделю подряд