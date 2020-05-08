Саакашвили предложил устроить на Украине «майданчик против воров»

Алексей Вольцев

Экс-президент Грузии и глава Одесской области, а с 7 мая глава исполкома Национального совета Украины по реформам Михаил Саакашвили рассказал, как он намерен реформировать страну.

Главное его предложение — борьба с бюрократией и коррупцией.

«80% бюрократических регуляций надо убирать», — заявил Саакашвили в прямом эфире украинского ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Если не «осушить бюрократическое болото», сказал Саакашвили, то стране конец, «врагу Украины останется лишь радоваться».

Выявлять коррупционные кормушки он намерен, «общаясь с людьми», которые страдают от этого.

Саакашвили предлагает устроить антикоррупционную революцию, которую он назвал «майданчиком против воров, засевших во всех сферах власти».

ИА Newstes сообщало, что реформатор-Саакашвили у себя на родине объявлен в розыск. Ему выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам. После назначения Саакашвили Тбилиси отозвал своего посла в Киеве для консультаций.