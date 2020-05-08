Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Саакашвили предложил устроить на Украине «майданчик против воров»

Саакашвили предложил устроить на Украине «майданчик против воров»

Саакашвили предложил устроить на Украине «майданчик против воров»

Экс-президент Грузии и глава Одесской области, а с 7 мая глава исполкома Национального совета Украины по реформам Михаил Саакашвили рассказал, как он намерен реформировать страну.

Главное его предложение — борьба с бюрократией и коррупцией.

«80% бюрократических регуляций надо убирать», — заявил Саакашвили в прямом эфире украинского ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Если не «осушить бюрократическое болото», сказал Саакашвили, то стране конец, «врагу Украины останется лишь радоваться».

Выявлять коррупционные кормушки он намерен, «общаясь с людьми», которые страдают от этого.

Саакашвили предлагает устроить антикоррупционную революцию, которую он назвал «майданчиком против воров, засевших во всех сферах власти».

ИА Newstes сообщало, что реформатор-Саакашвили у себя на родине объявлен в розыск. Ему выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам. После назначения Саакашвили Тбилиси отозвал своего посла в Киеве для консультаций.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Rammstein объявили об отмене европейского тура из-за коронавируса
Rammstein объявили об отмене европейского тура из-за коронавируса
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры
Американские компании продолжили расти вопреки всему
Американские компании продолжили расти вопреки всему
Российским студентам снова продлили дистанционное обучение
Российским студентам снова продлили дистанционное обучение
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
Бывший солист «Руки вверх» Алексей Потехин вновь стал отцом
Бывший солист «Руки вверх» Алексей Потехин вновь стал отцом
В Латвии осквернили памятник советским лётчикам, бомбившим в 41-м Берлин
В Латвии осквернили памятник советским лётчикам, бомбившим в 41-м
Продюсер «Левиафана» анонсировал исторический сериал о завезенных в СССР геях
Продюсер «Левиафана» анонсировал исторический сериал о завезенных в
Джейк Джилленхол дал редкое интервью и признался, что главное для него сейчас — стать отцом
Джейк Джилленхол дал редкое интервью и признался, что главное для
Саакашвили предложил устроить на Украине «майданчик против воров»
Саакашвили предложил устроить на Украине «майданчик против воров»
Мурашко оценил ситуацию с местами в больницах для больных коронавирусом
Мурашко оценил ситуацию с местами в больницах для больных
Марина Федункив: «Хотелось бы стать хорошей мамой»
Марина Федункив: «Хотелось бы стать хорошей мамой»

Топ на сегодня

Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар по Москве
Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар
Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех недель
Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против России
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против
Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками

Еще по теме

Саакашвили приехал в украинский Херсон
Саакашвили объявили в розыск в государстве Украина
Грузия ожидает от Украины действий по экстрадиции Саакашвили
Саакашвили ответил на слова Медведева об «обгадившемся пассажире»