Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска

Анастасия Иванова

Железная дорога Томмот-Якутск (Нижний Бестях) не помогла связать крупнейший город Республики Саха (Якутия) с другими регионами России, и одной из причин недостижения целей стал отказ от строительства совмещенного мостового перехода через реку Лену, считает Счетная палата по итогам проверки.

"Спустя 15 лет с начала реализации, проект был завершен весной 2019 года, когда трассу ввели в постоянную эксплуатацию. Однако его основная цель – повысить транспортную доступность - выполнена не в полной мере. Такой вывод озвучил на коллегии аудитор Валерий Богомолов и рассказал о причинах неполного достижения цели", - говорится в сообщении контрольного ведомства.

Как указал Богомолов, изначально проект предусматривал строительство совмещенного моста, то есть автомобильного и железнодорожного мостового перехода, через реку Лена в районе Якутска, но в 2016 году от него отказались и исключили из ФЦП "Развитие транспортной системы". "Это привело к тому, что цели проекта не достигнуты: круглогодичной транспортной доступности нет", - пояснил аудитор.

Отмечается, что мост для региона является и экономической связью со всей страной. Без него железная дорога Томмот-Нижний Бестях не обеспечила решение запланированных задач, констатировал Богомолов. При этом проект обошелся в 48,7 миллиарда рублей, из которых 28 миллиардов предоставил госбюджет, еще 16,7 миллиарда - республиканский. Итогом данных инвестиций стала однопутная железная дорога протяженностью 439 километров с пятью станциями, 63 мостами и вокзалом. Также на пусковом комплексе построен 21 невостребованный объект.