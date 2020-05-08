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SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.

Как отмечает издание, Пекин является держателем 1,1 триллиона долларов американских гособлигаций и рассматривает возможность сокращения китайских вложений в ценные бумаги казначейства США — в ответ на вновь усилившуюся напряженность в сфере двусторонних торговых отношений и "словесную войну" между странами из-за пандемии COVID-19.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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