Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Шарлиз Терон в роли бессмертной в новом фильме Netflix "Старая гвардия": первые фото

Шарлиз Терон в роли бессмертной в новом фильме Netflix "Старая гвардия": первые фото

Шарлиз Терон в роли бессмертной в новом фильме Netflix "Старая гвардия": первые фото

В сети появились первые кадры из нового кинокомикса производства Netflix под названием "Старая гвардия" (The Old Guard), главные роли в котором сыграли Шарлиз Терон, Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс и многие другие.

Режиссером фэнтези-боевика выступила Джина Принс-Байтвуд, известная зрителям по работе над сериалом "Все ненавидят Криса" и фильмами "Тайная жизнь пчел" и "Любовь и баскетбол".


Шарлиз Терон с коллегой по фильму "Старая гвардия"

В основу сценария "Старой гвардии" лег одноименный комикс, выпущенный издательством Image Comics в феврале 2017 года. В фильме Шарлиз играет бессмертную воительницу, которая вместе со своей армией таких же бессмертных из разных эпох на протяжении многих веков сражается со злом. В какой-то момент команда узнает о существовании нового бессмертного, что пробуждает в каждом из воинов интерес к жизни. Параллельно за Шарлиз и остальными бесмертными начинает охотиться организация, располагающая обширными ресурсами и желающая получить секрет бесконечной жизни.


Шарлиз Терон с коллегами по фильму "Старая гвардия"

Было важно, чтобы в ней чувствовалась тяжесть тысячи и тысячи прожитых лет. Для нее нет ничего хуже ощущения, что она бездействует. Она утратила веру не только в себя, но и в человечество. Мне кажется, в наше время многим очень знакомо это чувство. В жизни бывают моменты, когда ты смотришь на мир и думаешь: "О Господи...". Появляется ощущение, что ты тащишь камень на гору,

— как-то рассказывала Шарлиз Терон в интервью о своей героине.

Судя по всему, именно ради съемок в "Старой гвардии" Шарлиз Терон еще прошлым летом сделала себе короткую стрижку, а чуть ранее перекрасилась из блондинки в брюнетку, — на кадрах из новой картины актриса как раз появляется с темным коротким бобом. Кстати, сейчас Шарлиз уже вернулась к привычному образу блондинки, перед этим успев сняться в еще одном новом фильме — очередной части "Форсажа".

Точная дата премьеры кинокомикса "Старая гвардия" с Шарлиз Терон в главной роли пока неизвестна.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
Все ради любимой. Джиган пытается наладить общение с женой через ее родню
Все ради любимой. Джиган пытается наладить общение с женой через ее
Промышленные предприятия Подмосковья возобновят работу с 12 мая
Промышленные предприятия Подмосковья возобновят работу с 12 мая
Актер из «Гарри Поттера» впервые стал отцом
Актер из «Гарри Поттера» впервые стал отцом
Готовности не услышали. В МИД РФ сообщили о несогласии США продлить ДСНВ
Готовности не услышали. В МИД РФ сообщили о несогласии США продлить
Шарлиз Терон в роли бессмертной в новом фильме Netflix "Старая гвардия": первые фото
Шарлиз Терон в роли бессмертной в новом фильме Netflix "Старая
Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн
Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн
В Подмосковье трехлетняя девочка выжила после падения с 8 этажа
В Подмосковье трехлетняя девочка выжила после падения с 8 этажа
Церемония для галочки: почему Европа спешно забывает последнюю мировую войну
Церемония для галочки: почему Европа спешно забывает последнюю
Россиянам предложили способы широко отпраздновать День Победы
Россиянам предложили способы широко отпраздновать День Победы
4 полезных и быстрых ритуала на Убывающую Луну в мае 2020 года
4 полезных и быстрых ритуала на Убывающую Луну в мае 2020 года
Бывшие армянские премьеры пришли в суд поручиться за экс-президента
Бывшие армянские премьеры пришли в суд поручиться за экс-президента

Топ на сегодня

Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян
Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса
В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев
В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев

Еще по теме

Новая трансформация: Шарлиз Терон поправилась на 16 килограммов ради новой роли
Шарлиз Терон поправилась на 16 килограммов (фото)
Музыкальный вечер: Шарлиз Терон с подругами посетила концерт Coldplay в Калифорнии
Шарлиз Терон прокомментировала отношения с Брэдом Питтом