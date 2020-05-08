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СМИ: Иран нанёс киберудар по системе водоснабжения Израиля

СМИ: Иран нанёс киберудар по системе водоснабжения Израиля

Иран подверг кибератаке систему водоснабжения и канализации по всему Израилю в середине апреля. Об этом накануне, 7 мая, сообщил американский телеканал Fox News. О предполагаемой атаке хакеров на систему управления водными ресурсами Израиля первым сообщил израильский новостной портал Ynet 26 апреля 2020 года.

По данным Fox News, попытка взломать систему была осуществлена с серверов, расположенных в США. Анонимный источник телеканала в Министерстве энергетики США заявил, что администрация Дональда Трампа делает всё возможное, чтобы защитить своих союзников от кибернападений. Впрочем, собеседник Fox News отказался подробнее рассказать, что произошло, лишь отметив, что «расследование находится в самом разгаре».

Сразу после атаки специалисты по кибербезопасности велели Управлению водных ресурсов Израиля немедленно изменить пароли системы водоснабжения — в частности, системы её контроля и хлорирования резервуаров. Что касается систем, в которых замена пароля невозможна, их рекомендовано отключить от Интернета. Ответственные за кибербезопасность потребовали от ответственных за работу резервуаров питьевой воды без какого-либо промедления предпринять все меры защиты и доложить о проделанной работе. Управление водных ресурсов заявило, что это не первая кибератака и ситуация находится под контролем.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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