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Снова почти полсотни: на Буковине подтвердили 49 новых случаев COVID-19

Снова почти полсотни: на Буковине подтвердили 49 новых случаев COVID-19

В Черновицкой области, где власти планируют открыть с 12 мая открыть для прогулок парки и скверы, а также вещевые рынки и магазины одежды, снова зафиксировано значительное число инфицированных коронавирусом — 49.

Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

«По состоянию на сегодня в лабораторный центр были доставлены и обработаны 418 образцов, из них выявлено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией», — сказал чиновник.

По словам Осачука, из 49 новых случаев, 22 приходится на Черновцы.

Также глава ОГА отметил, что в целом на Буковине COVID-19 зафиксирован у 2097 человек.

Отмечена была и позитивная динамика в преодолении коронавируса: 40 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов.

Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 298 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 7 мая, в Украине подтверждены 13 691 случай COVID-19. Зафиксированы 340 случаев с летальным исходом и 2396 случаев выздоровления пациентов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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