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Соловьев пожаловался на травлю со стороны «продажных ничтожеств»

Соловьев пожаловался на травлю со стороны «продажных ничтожеств»Владимир СоловьевКадр: СоловьевLive

Телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю, которую, как он считает, против него развязали Telegram-каналы и СМИ. В эфире передачи на собственном YouTube-канале он назвал «накипью» и «продажными ничтожествами» участников этого процесса.

«Кто за меня вступается? Так называемая кремлевская сетка? Да кроме моих друзей никто. Мало того, часть кремлевской сетки с радостью подхватывает и подогревает», — отметил он, комментируя публикации с его участием в соцсетях, СМИ и в Telegram.

По его мнению, это происходит из-за того, что «разные барышни, еще вчера взасос любившие одну кремлевскую башню», решили заработать на сетках Telegram-каналов и теперь видят со стороны него и его друзей конкуренцию. «Поэтому начинаются сливы, вранье, подливы, немножко подмочить Соловьева. Потому что им выгодно, потому что они привыкли быть ландскнехтами (наемными солдатами — прим. «Ленты.ру») — притворяясь, что они любят власть и помогают власти», — возмутился ведущий.

Он не назвал имена и фамилии людей или названия организаций, но подчеркнул, что эти представители «на самом деле продажные» и «в любой момент перебегут от власти, забудут ее, предадут ее». «Потому что для них есть только деньги и ничего больше», — подчеркнул он.

«Им бьют по ушам и говорят: "Вы что, сволочи, делаете?" А они в ответ: "Ой, это не мы, это анонимный Telegram-канал". Да все знают, чей это анонимный канал. Все видят на чьей стороне ты воюешь», — добавил Соловьев. По его словам, эти люди — «накипь», «никто» и «продажные ничтожества».

В апреле у Соловьева разгорелся конфликт со спортивным комментатором Василием Уткиным. Он назвал журналиста психически больным человеком за возмущение действиями российских властей в период коронавируса. Перепалка продолжилась в соцсетях, а после в сериях видеообращений друг к другу. В одном из них Соловьев пригрозил Уткину физической расправой. На предложение комментатора провести очный словесный поединок ведущий ответил отказом.

В октябре 2019 года ведущий уже заявлял, что против него осуществляется травля. Тогда Соловьев во время радиоэфира зачитал сообщение слушателя из Татарстана по фамилии Хасанов со словами «лакей» и «путиноид». Читая сообщение от пользователя, ведущий имитировал восточный акцент. Он назвал автора послания мерзавцем, чем вызвал гнев жителей республики.

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По материалам: lenta.ru

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