Создан трехмерный атлас мозга мыши в высоком разрешении

Вадим Карасев

Ученые из Института исследований мозга имени Пола Аллена (Allen Institute for Brain Science) представили третью версию детальной трехмерной карты мозга мыши Allen Mouse Brain Common Coordinate Framework (CCFv3).

«Раньше люди выделяли разные области мозга на глаз. По мере того, как мы получаем всё больше и больше данных, это ручное определение становится неприменимым, — говорит Лидия Ын (Lydia Ng), старший директор по технологиям Института Аллена. — Так же, как у нас есть эталонная последовательность генома, нам нужна эталонная анатомия».

Мозг мыши содержит около 100 миллионов клеток в сотнях разных регионов. Обычно анатомические атласы представляли собой изображения двумерных срезов мозговой ткани на разных глубинах, и представление об общей структуре связей между нейронами можно было получить, составив множество таких срезов. Но для современных нейробиологических исследований, изучающих активность нейронов или характеристики клеток по всему мозгу, трехмерный атлас обеспечивает лучшее понимание.

Атласу CCFv3 предшествовала частичная версия, появившаяся в 2016 году. Она охватывала лишь кору больших полушарий мозга мыши. Предыдущие версии атласа были 3D-картами с более низким разрешением, в то время как разрешение CCFv3 достаточно хорошее, чтобы можно было точно определять местоположение отдельных клеток. Чтобы создать атлас, Лидия Ын с коллегами разбили мозг на крошечные виртуальные трехмерные блоки (вокселы) и присвоили каждому блоку уникальную координату, а затем определили четкие границы областей мозга. Данные, которые были заложены в эту трехмерную конструкцию, получены при исследовании анатомии мозга почти 1700 мышей.

Ученые описывают свою работу в статье, опубликованной журналом Cell.