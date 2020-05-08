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Срок подачи деклараций о доходах чиновников перенесён

Срок подачи деклараций о доходах чиновников перенесён

Тема: Какие законы вступают в силу


Срок представления руководителями федеральных государственных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года продлен до 1 августа 2020 года включительно.

Соответствующее постановление Правительства РФ от 29 апреля 2020 года № 608 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» вступает в силу сегодня, 8 мая.

Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам», сдвинуть сроки декларирования власти решили, «чтобы не создавать людям дополнительные сложности в кризисной ситуации», когда многие учреждения не работают, где-то невозможно получить справку.

«Но я вас уверяю: никто ничего не скрывает, это абсолютно беспочвенные домыслы. Всё будет сдано, и в том объёме, в котором это необходимо по закону, будет опубликовано», — гарантировал представитель Кремля.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко 30 марта сообщил, что все 168 членов палаты регионов предоставили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Все депутаты Государственной Думы также в срок подали сведения о доходах и имуществе за 2019 год.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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