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Студия за 3 миллиона и огромная терраса: экскурсия по дому Моргенштерна

Студия за 3 миллиона и огромная терраса: экскурсия по дому Моргенштерна
Рэпер Алишер Валеев, известный по нику Моргенштерн, решил показать подписчикам, как он живет. Артист провел оператора по всем комнатам нового дома, а также показал коллекцию брендовых вещей и несколько дорогих иномарок.

22-летний Моргенштерн в рекордные сроки превратился из начинающего артиста в кумира подрастающего поколения благодаря дерзким песням и провокационному внешнему виду.

Монетизировав успех, рэпер быстро обзавелся атрибутами роскошной жизни: купил несколько элитных иномарок, а недавно переехал в загородный дом. Особняк, в котором проживает Моргенштерн, расположен в закрытом коттеджном поселке.

«Мне не нравится, когда к воротам приходят незнакомые люди и начинают кричать и звонить в дверь. Цените личное пространство. Девчонки меня обожают. Прямо с утра здесь торчат», — заявил артист.

Экскурсия по дому звезды началась с гаража. Здесь пока стоит два автомобиля — новый Cadillac за 7 миллионов рублей и Mercedes-Benz за 3,5 миллиона. Сейчас музыкант мечтает пополнить коллекцию еще одним экземпляром. «Хочу Rolls-Royce. Шикарная машина. Потом о ней трек напишу», — подчеркнул рэпер.

Есть в доме Моргенштерна и несколько гардеробных. Причем одна из них почти целиком отдана под кроссовки. Свою коллекцию обуви Моргенштерн оценил в 800 тысяч рублей. Помимо этого у артиста очень много очков, ремней и целый ворох дорогой одежды.


Многие поклонники звезды удивились тому, что интерьер выдержан в нейтральных цветах. В декоре преобладают оттенки белого и серого. Спальня Моргенштерна оказалась небольшой и не вычурной. Рядом с комнатой расположена гигантская лоджия, где рэпер планирует проводить летние вечера.

«Мы сюда вытащим стулья, столы. Будем тут тусить, жарить мясо. Осталось дождаться, когда немного потеплеет», — отметил артист.

Личной гордостью Моргенштерна является студия, которую строители создали по его проекту. Эта комната заставлена самым совершенным оборудованием и имеет полную звукоизоляцию. «Только на строительство и отделку помещения ушел миллион. Но я еще никогда с таким удовольствием не тратил деньги», — признался музыкант.

На приусадебной территории есть маленький бассейн и еще одна зона для отдыха. Моргенштерн живет здесь вместе с друзьями, но иногда приводит девушек. Несмотря на свою популярность, рэпер предпочитает не распространяться о личной жизни. Сейчас он не готов ни к браку, ни к детям, ведь все его мысли занимает творчество.




Фото: Instagram.com, кадры с YouTube-канала Моргенштерна

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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