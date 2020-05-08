Театр на Таганке 9 мая покажет онлайн-спектакль "Павшие и живые"

Влада Некрасова

Театр на Таганке в День Победы покажет онлайн-спектакль, созданный по мотивам легендарной постановки Юрия Любимова и Петра Фоменко "Павшие и живые", сообщили в пресс-службе театра.

"В 1965 году у Юрия Любимова с подачи Константина Симонова возникла идея сделать постановку на основе стихов молодых поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной и так навсегда и оставшихся 20-летними: Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Всеволода Багрицкого и многих других. Именно в этом спектакле впервые возник образ Вечного огня - еще до того, как его зажгли у могилы Неизвестного сада", - говорится в сообщении.

Владимир Высоцкий, который играл в "Павших и живых", называл этот спектакль "особенно любимым", "спектаклем–реквиемом по погибшим поэтам", в котором собраны самые лучшие военные стихи поэтов и писателей, участвовавших в войне.

Режиссером интернет-версии спектакля выступил Анатолий Васильев, работающий в театре с 1964 года и отвечающий за художественную целостность спектаклей "любимовского репертуара". В создании спектакля также приняли участие актеры Сергей Трифонов, Галина Володина, Артем Болотовский, Никита Лучихин, Кирилл Янчевский и Дмитрий Муляр.

Онлайн-трансляция пройдет 9 мая в 12.00 на сайте театра и на официальных страницах социальных сетей. Также ее можно будет посмотреть в "Яндекс.Эфире". Запись останется доступной и после окончания трансляции.