Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года

Лидия Мартынова

В 75-летний юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 9 мая, телеканал "Победа" покажет восстановленную кинохронику парада 24 июня 1945 года, в который вошли уникальные, ранее не издававшиеся кадры с Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе. © пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".1 из 7Кадр из документального фильма "Парад 1945 года". © пресс-служба телеканала "Победа"© пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".2 из 7Кадр из документального фильма "Парад 1945 года". © пресс-служба телеканала "Победа"© пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".3 из 7Кадр из документального фильма "Парад 1945 года". © пресс-служба телеканала "Победа"© пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".4 из 7Кадр из документального фильма "Парад 1945 года". © пресс-служба телеканала "Победа"© пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".5 из 7Кадр из документального фильма "Парад 1945 года". © пресс-служба телеканала "Победа"© пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".6 из 7Кадр из документального фильма "Парад 1945 года". © пресс-служба телеканала "Победа"© пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".7 из 7Кадр из документального фильма "Парад 1945 года". © пресс-служба телеканала "Победа"1 из 7Кадр из документального фильма "Парад 1945 года". © пресс-служба телеканала "Победа"2 из 7Кадр из документального фильма "Парад 1945 года". © пресс-служба телеканала "Победа"3 из 7Кадр из документального фильма "Парад 1945 года". © пресс-служба телеканала "Победа"4 из 7Кадр из документального фильма "Парад 1945 года". © пресс-служба телеканала "Победа"5 из 7Кадр из документального фильма "Парад 1945 года". © пресс-служба телеканала "Победа"6 из 7Кадр из документального фильма "Парад 1945 года". © пресс-служба телеканала "Победа"7 из 7Кадр из документального фильма "Парад 1945 года". © пресс-служба телеканала "Победа"

Редакция канала и Российский государственный архив кинофотодокументов нашли и оцифровали все материалы, которые долгие годы лежали в спецхране. Оказалось, что только часть из них попала в широко известный документальный фильм.

Теперь удалось восстановить всю картину того, что происходило тогда на Красной площади и вокруг. Это первая в истории нашей страны полномасштабная видеосъемка реального события, которую сможет увидеть каждый спустя 75 лет.

"Мы будто изобрели машину времени, и все вместе сможем перенестись в тот дождливый день 1945 года, чтобы проследить за всем, что происходило в сердце Москвы. До сих пор весь мир видел либо 50-минутную версию тех событий, либо краткий 18-минутный цветной документальный фильм. У нас же получилось собрать воедино почти три часа, минута за минутой. Это фантастическая возможность окунуться в реальную атмосферу, царившую тогда", — отмечает Генеральный продюсер АО "Первый канал. Всемирная сеть" Дмитрий Борисов.

Запись парада на Красной площади 1945 покажут на телеканале "Победа" в 10:20, сразу после обращения Президента России Владимира Путина.