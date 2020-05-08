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Телеканал "Россия" проведет в День Победы праздничный вечер

Телеканал "Россия" проведет в День Победы праздничный вечер
РИА Новости. Завтра, 9 мая, в 18:30 на телеканале "Россия" состоится праздничный вечер "С Днем Победы!", сообщили РИА Новости в пресс-службе.


"В этом году 9 мая мы все останемся дома. Но у каждого из нас есть сердце, в котором живет благодарность тем, кто приближал победный день. У нас есть наша память – одна на всех. Ничто не в силах отменить наш великий праздник, самый светлый и горький, торжественный и сердечный – наш День Победы", — говорится в пресс-релизе.

Вести вечер в прямом эфире будут Андрей Малахов и Дарья Златопольская. Они свяжутся с жителями из разных городов России, чтобы вместе поздравить ветеранов и почтить память погибших.


В студии прозвучат песни военных лет в исполнении известных артистов, а также стихи и строки фронтовых писем. Участниками вечера станут: Лев Лещенко, Ирина Муравьева, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Сергей Бурунов, Александр Петров, Федор Бондарчук, Федор, Виктор и Иван Добронравовы, Дима Билан, Диана Арбенина, Вита Корниенко.

# Россия / Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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