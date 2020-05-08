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Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор

Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
Американский президент Дональд Трамп заинтересован в диалоге с Россией, прорыв в отношениях с Москвой может стать для него козырем и во внутренней политике, заявил РИА Новости в пятницу сенатор Олег Морозов.

Ранее Трамп выразил готовность договариваться с РФ по вопросам контроля за вооружениями.

"Думаю, сам Трамп действительно ищет диалога с нами. У него трудная ситуация - быть больше русофобом, чем его оппоненты, он не может. И потакая им, он только ослабляет свои позиции", - сказал политик.


И наоборот, прорыв в отношениях с Россией может стать для него козырем в глазах простых американцев, которые интуитивно понимают всю опасность бесконечной конфронтации, добавил он.


"Будем надеяться, что этот сигнал имеет серьёзные основания", - заключил Морозов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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