Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за фейки о Путине

Вадим Карасев

Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что нужно отобрать Пулитцеровские премии у американских СМИ, получивших их за лживые статьи о сговоре его штаба с Россией. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

«Всех этих писателей, так называемых журналистов, которые на самом деле никакие не журналисты, а жулики, получившие Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть эти премии обратно. Они все переврали», — сказал он. Американский лидер напомнил, что следствие не выявило никакого сговора между ним и Москвой.

Трамп также указал, что оргкомитет Пулитцеровской премии «будет опозорен» до тех пор, пока они не заберут призы обратно.

5 мая стало известно, что The New York Times получила Пулицеровскую премию за серию «увлекательных историй, созданных с огромным риском о режиме Владимира Путина». Газета получила премию в номинации «Международный репортаж». Не уточнялось, какие именно статьи оказались достойны награды. Позднее на сайте газеты появилось объяснение, что оргкомитет премии отметил издание за «подробное описание операций России по вмешательству» в дела других стран с момента президентских выборов в США в 2016 году.

The New York Times регулярно критикует Трампа. Газета, основываясь на собственных источниках, писала, что Трамп и его советники контактировали с представителями России и WikiLeaks. Кроме того, на страницах издания появлялась информация о ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который устанавливал, сговаривался ли Трамп с Россией, чтобы получить место президента.

В 2019 году Трамп заявил, что издание должно извиниться перед ним, однако на этот раз извинения должны быть более вескими. Он написал в Twitter, что журналисты должны встать перед ним на колени.