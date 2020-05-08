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Трамп отказался верить в желание Китая намеренно заразить коронавирусом

Трамп отказался верить в желание Китая намеренно заразить коронавирусомФото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается верить в желание Китая намеренно заразить коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они [китайцы] сделали ужасную вещь, но я не верю, что они сделали это намеренно», — отметил глава США. По его мнению, вирус мог выйти за пределы Китая из-за некомпетентности.

Американский лидер также отметил, что в ближайшее время примет решение о финансировании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

3 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне имеются данные, указывающие на то, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории китайского города Ухань. Однако затем он добавил, что знаком с заявлениями ученых о природном происхождении вируса, основанными на анализе ДНК, и в их точности он не сомневается. После этого он воздержался от ответа на вопрос, было ли распространение инфекции намеренным или связано с неким инцидентом.

В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро остановить ее.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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