Трамп рассказал о согласии Путина принять аппараты ИВЛ

Алексей Вольцев

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил Москве помощь в борьбе с коронавирусом виде аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает Reuters со ссылкой на слова главы Белого дома.

Он на встрече с губернатором Техаса Грегом Эбботтом рассказал, что предложил оказать помощь на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом в России. По словам Трампа, Путин согласился принять аппараты ИВЛ.

Как ранее сообщал Кремль, лидер двух стран среди прочего обсуждали и ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

«Дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству. Условлено о дальнейшем наращивании координации в этом направлении. В частности, с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования», — сказали в Кремле.

По последним данным Оперативного штаба, в России выявлено более 177 тыс. случаев коронавируса, 1 625 человек умерли.