Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские аппараты ИВЛ

Вадим Карасев

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину направить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в Кремле согласились с этим предложением.

Это решение было достигнуто в ходе телефонных переговоров, состоявшихся ранее 7 мая. Лидеры договорились продолжить борьбу с пандемией и положительно оценили уже достигнутые результаты. Они посчитали, что странам важно поддерживать диалог: так они «могут многого добиться в сфере стратегической стабильности».

По данным 7 мая, всего в России умерли 1625 человек с коронавирусом. В стране насчитывается 177,1 тысяч случаев заражения инфекцией, из них более 11 тысяч за последние сутки. Более 23,8 тысяч человек выздоровели.