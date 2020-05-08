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Тренер сбросившей несколько десятков килограммов Адель раскрыл секрет ее фигуры

Тренер сбросившей несколько десятков килограммов Адель раскрыл секрет ее фигурыФото: @petegeracimo

Бывший персональный тренер британской певицы Адель Пит Герасимо раскрыл секрет ее фигуры. Он высказался о работе со звездой в своем Instagram-аккаунте.

Он заявил, что трансформация исполнительницы не была связана с желанием стать «суперхудой». Ее целью было улучшение здоровья.

«В ее жизни произошли большие личные перемены. Естественно, что с ними пришел и новый взгляд на саму себя. Она улучшила привычки в питании и стала заниматься физической формой. Я горд и счастлив за нее!» — написал Герасимо. По его словам, Адель не стремилась стать образцом для подражания, а лишь хотела восстановить здоровье после беременности. Под серьезными переменами он, скорее всего, подразумевал развод артистки с бизнесменом Саймоном Конекки, о котором она объявила осенью 2019 года.

«По моему личному опыту работы с ней могу сказать, что она всегда шла в такт собственному ритму», — рассказал тренер и похвалил Адель за то, что она не стремилась повысить продажи альбомов за счет своей сексуальности. Герасимо вспомнил, что готовил звезду к жестким гастролям, постепенно прививая ей любовь к тренировкам.

В феврале Адель, сбросившую около 45 килограммов, не узнали на вечеринке «Оскара», организованной Бейонсе и Jay-Z. Позднее фанатов также удивило ее фото в мини-юбке. Подписчики оценили стройную фигуру Адель, некоторые из них не поверили в возможность таких кардинальных изменений.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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