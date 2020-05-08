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Участники Guns N

Участники Guns N
Участники из американской хард-рок группы Guns N' Roses создали из своего хита "Sweet child o' mine" детскую книгу с иллюстрациями. Над изданием работал писатель Джеймс Паттерсон и художница Дженнифер Зивойн, сообщает Billboard.

Автор серии романов об инспекторе Алексе Кроссе, который оказался давним поклонником рокеров, преобразовал текст этой песни в рассказ о приключениях двух сестер Майи и Натальи, которых воспитывают рок-музыканты. Прототипами главных героинь стала дочь и племянница менеджера Guns N' Roses Фернандо Лебеиса.

"Я очень рад сотрудничать с группой и превратить их хит в добрую сказку. Уверен, что историю "Sweet child o' mine" понравится читать детям, а, возможно, и напевать вместе с родителями", — прокомментировал Паттерсон.

Издание должно поступить в продажу 1 сентября этого года. Предварительный заказ доступен уже сейчас.


Песня "Sweet child o' mine" из дебютного альбома группы "Appetite for destruction" была выпущена в 1988 году. Какое-то время она занимала первое место в престижном хит-параде Billboard Hot 100.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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