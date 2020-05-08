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«Удачу — на дачу!»: три полезных и простых обряда на урожайный год

«Удачу — на дачу!»: три полезных и простых обряда на урожайный год

Сбор урожая начинается с посадок. Важно совершить их вовремя и правильно за ними ухаживать. В этом вам помогут простые и действенные обряды: благодаря им, у вас получится вырастить прекрасные фрукты и овощи.

В прежние времена обрядами и заговорами на урожай пользовались повсеместно. Бабушкины мудрости помогают и по сей день, а значит, не стоит сбрасывать со счетов знания предков. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с обрядами, которые помогут вырастить отменный урожай и всю зиму лакомиться тем, что выросло на собственном участке или даче.


Обряд на удачный посев

После того, как грядки вскопаны, удобрения внесены и все готово для посадок, проводят обряд на урожайный год. Семена раскладывают на земле и произносят:

«Как землица после зимы потеплела, как первые ростки Солнце согрело, буду сажать, урожай по осени собирать. Каждое семечко в рост пойдет, не погибнет, не замрет. Буду сажать, богатый урожай собирать».

Семена высаживают, присыпая золой.


Обряд на получение богатого урожая

Проводят обряд как над рассадой, которая ждет своей очереди на посадку, так и над укоренившимися в грунте растениями. На даче или огороде разводят небольшой костер, кидают туда поочередно щепотку соли, веточку полыни и любой овощ прошлогоднего урожая, приговаривая:

«Солью растения защищаю, полынью их оберегаю. Плод бросаю, огонь кормлю, золу собираю, урожай ращу».

Полученной золой обсыпают растения, чтобы они росли крепкими и дали богатый урожай в положенные сроки.

Обряд на удачу в посевной сезон

Вырастить обильный урожай, который будет храниться долгое время, — задача не из простых. Каждый год посевной сезон начинается с активной и трудоемкой работы, в которую стоит привнести толику магии. Провести обряд стоит в тот момент, когда рассаду высаживают в теплицы или открытый грунт. Перед посадкой трижды обходят грядки, приговаривая:


«Ногами топчу, утрамбовываю, сорнякам расползаться не даю, посадки свои защищаю. Как высажу, так и в рост пойдут, Солнцем согреты будут, дождем политы, росой умыты. Расти, развивайся, крепкими стеблями, обильным урожаем».

Такой обряд можно проводить перед посадкой не только рассады, но и семян, а также деревьев и кустарников.

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По материалам: dailyhoro.ru

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